Kommunalwahl in Dormagen : Politiker begrüßen Urteil zur Beibehaltung der Stichwahl

Kommunalwahl in Dormagen

Dormagen Die Entscheidung des nordrhein-westfälischen Landesverfassungsgerichtshofs in Münster von Freitag, dass die Abschaffung der Stichwahl bei Bürgermeister- und Landratswahlen für verfassungswidrig hält, stößt in Dormagen auf Zustimmung.

So sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Ich begrüße die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Sie ist eine Stärkung der Demokratie. Und ich finde es gut, dass ein Bürgermeisterkandidat die absolute Mehrheit in einer Stadt erreichen muss, weil es ihn einfach stärker legitimiert.“ Lierenfeld hat vor kurzem erklärt, dass er bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 als SPD-Kandidat antreten will.