Wahl bei CDU Dormagen: Conrad führt MIT-Vereinigung​

Dormagen Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU wählte jetzt einen neuen Vorstand. Ratsmitglied Michael Conrad führt die neue Mannschaft an.

Um die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU in Dormagen war es in den vergangenen Jahren eher sehr ruhig geworden. Jetzt will die MIT (wieder) Fahrt aufnehmen und das in neuer personeller Besetzung. Die Initiative ging jetzt zu einem guten Stück auf den MIT-Vorsitzenden im Rhein-Kreis Neuss, Stefan Arcularius, zurück, der die Dormagener eingeladen hatte. Im Ergebnis gibt es jetzt einen neuen Vorstand, der vom Stadtverordneten Michael Conrad angeführt wird. Zur stellvertretenden Vorsitzende wurde Alana Voigt gewählt, Beisitzer wurden Dieter Leuffen, René Schneider und Kai Weber. Die drei letzteren sind auch Ratsmitglieder. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig.