Wälder in Dormagen Viele Bäume leiden unter Trockenheit

Die Trockenheit und Hitzeperioden der vergangenen Jahre machen auch den Wäldern in Dormagen zu schaffen. Bestimmte Baumarten können der Trockenheit nicht mehr standhalten, werden krank und sterben ab, was in der Zonser Heide, dem Tannenbusch oder dem Chorbusch auch sichtbar ist. „Das Eschentriebssterben und die Buchentrockenheit sind ein Problem“, erklärt Lukas Lenneps-von Hagen, Förster des Regionalforstamtes Niederrhein. Und auch die Rußrindenkrankheit des Ahorns führe dazu, dass weitere Bäume absterben. Deshalb sei eine Wiederbewaldung wichtiger als je zuvor.