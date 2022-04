Vortrag in Zons : Bekanntes Opfer der Hexenverfolgung

Zons Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss setzt seine historische Reihe „Geschichte im Gewölbekeller“ fort. Dieses Mal geht es um Katharina Henot.

Am Dienstag, 26. April, um 19 Uhr spricht Historiker Thomas Schwabach aus Dormagen über den Fall „Katharina Henot“. Der Vortrag behandelt den „Justizmord an der Zonser Zöllnerswitwe und Kölner Patrizierin vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse zu Persönlichkeit und Vita“. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Dormagen statt. Veranstaltungsort ist die Nordhalle von Burg Friedestrom in Zons.