Vortrag im Kreismuseum Über die Entstehung der Zollfeste Zons

Zu einem von vielen Detailkenntnissen geprägten Vortrag am Rande der 650-Jahr-Feier von Zons luden das Kreismuseum und sein Verein der Freunde und Förderer in den Gewölbekeller des Kreismuseums ein. Als Referentin konnte die Bonner Archäologin Marion Roehmer gewonnen werden. Sie kennt Zons sehr genau, denn bereits vor fast 30 Jahren hat sie zur Burg Friedestrom gearbeitet: „Geschichte in archäologischen Funden“ (1994). Diesmal hieß ihr Thema „Zur Entstehung einer Zollfeste im 14. Jahrhundert“.