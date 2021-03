Kostenpflichtiger Inhalt: Vorstoß in Dormagen : FDP sagt Plastikmüll in der Stadt den Kampf an

Dormagen Die FDP sagt dem Müll in der Stadt den Kampf an. In einem Vorstoß plädieren sie für „Zero Waste“, also für die Vermeidung von Müll. Und Dormagen soll die Gründung eines Vereins unterstützen.