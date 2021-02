Vorstoß in Dormagen : CDU will mehr Sauberkeit am Bahnhof Nievenheim

CDU will mehr Sauberkeit am Bahnhof Nievenheim

Vorstoß in Dormagen

Die CDU will ein besseres Umfeld am Bahnhof Nievenheim. Foto: Hammer, Linda (lh)

Nievenheim Die CDU ist mit der Sauberkeit rund um den Nievenheimer Bahnhof sehr unzufrieden. Für die Sitzung des Hauptausschusses stellt sie einen Antrag, der die Verwaltung auffordert, ihre Bemühungen zu verstärken.

Die Stadt wiederum verweist auf das, was bereits getan wird. Die CDU stellt sich Folgendes vor: Zusammen mit der Stadtbus GmbH sollte eine sichere und dauerhafte Befestigung der Müllbehälter in den Wartehäuschen an den beiden Bushaltestellen auf der Delrather Seite erfolgen, damit diese nicht wie bisher leicht abfallen oder abgetreten werden können. Mit dem Discounter Penny soll ein Gespräch geführt werden um eine regelmäßige Rein-gung rund um den Eingangsbereich des Supermarktes.