Vorstoß der CDU Dormagen Neuer Parkplatz am „Sammys“

Ein neuer Parkplatz an der Robert-Koch-Straße – das ist die Idee der Dormagener CDU, um der mitunter chaotischen Verkehrs- und Parkplatzsituation vor dem Hallenbad Sammys Herr zu werden. Die Fraktion hat einen entsprechenden Antrag formuliert und bringt diesen in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses am 30. November ein. „Das ließe sich mit relativ kleinem Geld umsetzen“, ist Ratsmitglied René Schneider überzeugt.