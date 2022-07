Vorstellungen in Dormagen: Kammertheater startet in die neue Saison​

Dormagen Nach zwei harten Jahren der Pandemie veröffentlicht das Kammertheater nun den neuen Spielplan. Für das Jahresende ist eine besondere Überraschung geplant.

Den Start macht am 1. Oktober die brandneue Dating-Komödie „Single sucht Single“. Die Theatermachen beschreiben das Stück wie folgt: „Es geht um zwei Menschen in der Blüte ihres Lebens, die durch den Dschungel von Single-Börsen, Dating-Apps und Blind-Dates begleitet werden“. Auch in der Adventszeit sind die beiden Vollblutkomödianten gemeinsam auf der Bühne zu sehen, diesmal in wechselnden Rollen: „Höllenbrand am Glühweinstand“ heißt das Programm, das am 19. November Premiere feiert und bis zum 4. Advent auf dem Spielplan steht. Außerdem sind dieses Jahr auch wieder zwei Vorstellungen am Silvesterabend geplant. Im neuen Jahr kommt ab dem 21. Januar noch einmal die Verwechslungs-Komödie „Wie entsorge ich meinen Alten?“ ins Kammertheater, in der Misiorny und Müller gemeinsam mit Nicole von Zons auf der Bühne stehen. Für alle Vorstellungen hat der Vorverkauf bereits begonnen. Die einzige Ausnahme macht Silvester: Der Start des Vorverkaufs ist für den 1. Oktober geplant, damit noch frühzeitig auf mögliche Corona-Einschränkungen reagiert werden kann.