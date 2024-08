Familien in Dormagen Das sind die beliebtesten Kindernamen

In Dormagen waren Eltern in diesem Jahr aber bisher vernünftig. „Seit dem 1. Januar 2024 wurde noch kein gewählter Vorname durch das Standesamt Dormagen abgelehnt“, so der Stadtsprecher. Manchmal müssen Eltern aber nicht nur bei der Wahl der Vornamen, sondern auch bei deren Anzahl gebremst werden. Zwar gibt es keine gesetzliche Regelung, die die Anzahl der Vornamen in Deutschland regelt. Dafür aber eine Empfehlung: Mehr als fünf Vornamen sollten es nicht sein. Da es sich nur um eine Empfehlung handelt, sind in Ausnahmefällen auch mehr möglich. Dafür ist dann aber eine schlüssige Argumentation erforderlich. Und unendlich viele dürfen es auch nicht sein. Es gab bereits Einzelfallentscheidungen, bei denen zum Beispiel zwölf Vornamen abgelehnt wurden.