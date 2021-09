Natur in Dormagen : Das sind die Gewinner des Vorgartenwettbewerbs

Natur in Dormagen

Dormagen Die Gewinner des städtischen Vorgartenwettbewerbes sind ausgewählt. Bei der Belegung des zweiten Platzes gibt es eine unerwartete Überraschung.

Die Gewinner des Vorgarten-Wettbewerbes der Stadt stehen fest: Das städtische Umweltteam hat vom 1. Mai bis zum 1. Juli nachhaltig gestaltete und insektenfreundliche Vorgärten in Dormagen gesucht – und nun auch gefunden. In dieser Woche wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs im Rahmen des Regio-Fairen-Nachhaltigkeitstags auf dem Paul-Wierich-Platz ausgezeichnet.

Monika Nicolini und Markus Goecke gehen dabei als Sieger hervor und belegen den ersten Platz und erhalten 500 Euro. „Bei diesem Vorgarten wird so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen, zudem zeichnet er sich durch ein ganzjähriges Pflanzenangebot, dem Zulassen von Wildaussaaten sowie den Unterschlupfmöglichkeiten für die tierischen Bewohner aus. Ein Pluspunkt ist außerdem, dass er selten bewässert werden muss“, so Anke Tobies-Gerstenberg vom städtischen Umweltteam.