Vorfall in Unterbringungseinrichtung Mordkommission ermittelt in Dormagen

Dormagen · In einer Unterbringungseinrichtung in Dormagen ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt gekommen. Zu den ersten Erkenntnissen der Polizei.

28.05.2024 , 14:21 Uhr

Die Staatsanwaltschaft geht von einerm versuchten Tötungsdelikt aus. Foto: dpa/Fabian Strauch

In einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Dormagen ist es am Montag, 27. Mai, gegen 23.45 Uhr zu einem körperlichen Angriff eines Bewohners gegenüber seinem Mitbewohner gekommen. Ein 69 Jahre alter Deutscher stach mutmaßlich mit einem Messer auf einen 55-jährigen Deutschen ein und verletzte diesen. Lebensgefahr für den Verletzten besteht laut Polizei nicht. Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt bewertet, eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen. Staatsanwältin Laura Neumann erklärt auf Nachfrage der Redaktion, der Geschädigte habe sich selbst aus dem Angriff befreien und eine dritte Person aufsuchen können, die daraufhin die Polizei verständigte. Der 69-jährige Tatverdächtige wurde vor Ort widerstandslos festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen der Tat dauern derzeit an. Weitere Informationen, um welche Unterkunft es sich handelt und wie es zu der Tat kam, konnte die Staatsanwaltschaft nicht machen. Die Stadt Dormagen konnte sich in der Sache nicht äußern, da es sich um laufende Ermittlungen handelt.

