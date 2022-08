Autodiebstahl : Beim Tanken ums Auto erleichtert

Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Hackenbroich ein Auto geklaut. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Hackenbroich Während ein 50 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 6.15 Uhr in einer Tankstelle an der Kruppstraße seine Rechnung bezahlte, entwendete ein Unbekannter seinen roten Ford Fiesta

Den Wagen mit dem Kennzeichen GV-SI 5050 hatte der Dormagener unverschlossen und mit dem Schlüssel im Zündschloss an der Zapfsäule zurückgelassen. Gegen 14.20 Uhr konnte das Fahrzeug nach Hinweis eines Zeugen an der Straße „Am Stellwerk“ auf einem Parkplatz sichergestellt werden. Zeugen sollten sich unter 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 melden.

(NGZ)