Vorfall in Dormagen : Zeugen melden verdächtige Kartons der Polizei

Dormagen Verdächtige Beobachtung in Dormagen: Zeugen informierten die Polizei, weil sie zwei Unbekannte beobachtet hatten, wie sie zwei Kartons in einem Gebüsch versteckten. Die Polizei ermittelt.

Verdächtige Beobachtung in Dormagen: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde sie von Zeugen darüber informiert, dass diese bei einem Spaziergang an der Theodor-Fontane-Straße am Sonntag gegen 16.30 Uhr zwei ihnen unbekannte Personen wahrgenommen hatten, die kurz vor der Stürzelberger Straße zwei Kartons in einem Gebüsch versteckten. Inhalt der Kartons waren eine Mikrowelle und ein Fernseher. Es ist möglich, dass die Elektrogeräte Diebesgut einer Straftat sind.