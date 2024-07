Vorfall in Dormagen Heckenbrand in Hackenbroich

Am Donnerstag, 4. Juli, fing eine Hecke an der Elsa-Brändström-Straße in Hackenbroich 19.50 Uhr Feuer. Die Ursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, hatten Bewohner der dortigen Kommunalen Unterbringungseinrichtung mit vereinten Kräften die zwei Meter lange Thuyahecke bereits gelöscht. Bei dem Einsatz fiel auch auf, dass Unbekannte versucht hatten, ein mobiles Toilettenhäuschen unweit des Brandortes anzuzünden. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 11 in Neuss übernommen hat.