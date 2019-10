Vorfall in Dormagen : Einbrecher stehlen Schmuck in Delhoven

Delhoven (NGZ) An der Sperlingstraße in Delhoven haben Einbrecher am Mittwoch in der Zeit von 9.30 Uhr und 20.30 Uhr die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Das berichtet die Polizei.

