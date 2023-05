Vor 90 Jahren in Dormagen Erinnerungen an das jüdische Leben

Wie leben in einer Zeit, hier in unserem friedlichen, menschenfreundlichen und lebensfrohen Dormagen, in der Ereignisse in anderen Ländern auch uns bewegen? Vielleicht ist es genau jetzt – bei Beachtung der Vorgänge in unserem Land und der Welt, an der Zeit, zurückzublicken, damit wir uns daran erinnern, wie es werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Nicht jeder ist mit allem zufrieden – oft zu Recht. Auch damals kamen sie aus der Ecke der Unzufriedenen – die, die versprachen, alles besser machen zu wollen.