Vor 30 Jahren in Dormagen Die Jagd auf den Kaiman Sammy

Es war der 10. Juli 1994, mitten in den Sommerferien, als Dormagen schlagartig bundesweit in die Medien kam. Denn: der Kaiman Sammy war seinem Besitzer Jörg Zars ausgebüxt und im Straberger See abgetaucht. „Ich wollte Sammy ein bisschen Sonne gönnen, denn Kaimane brauchen UV-Licht“, erklärte Jörg Zars damals. Doch der Kaiman sonnte sich nicht nur, er durfte auch am Halfter in den See.