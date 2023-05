An der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule in Zons Neuer Bienenfutterautomat in Dormagen

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Natur erwacht zum Leben. Der Frühling erwacht so langsam – auch in Dormagen. Ein kurzer Spaziergang oder wenige Schritte in den Garten oder auf den Balkon zeigen: Auch die Insekten erfreuen sich an den Sonnenstrahlen. Damit die Bienen und Co genügend Lebensraum finden, benötigen sie insektenfreundliche Pflanzen. Diese fehlen jedoch in vielen Gärten und Vorgärten. Nachdem bereits an der Stadtbibliothek im Herbst 2021 ein Bienenfutterautomat aufgestellt worden ist, gibt es an der Friedrich-von-Saarwerden-Schule nun einen weiteren Automaten in Dormagen.