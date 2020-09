Medizinische Versorgung : Dormagener helfen im Kongo

Nievenheim Verein der Freunde und Förderer Pater Hans Otto Wienen baut das Gesundheitszentrum im Kongo aus. Es sichert Sicherung die medizinische Versorgung für 150 000 Menschen in der Region.

Seit mehr als neun Jahren unterstützt der Verein der Freunde und Förderer Pater Hans Otto Wienen die Missionsstation im Kongo. Ein Schwerpunkt ist das Gesundheitszentrum, das die medizinische Versorgung von mehr als 150 000 Menschen in der Region sicherstellt. Daneben hatte es bislang nur zwei kleinere Außenstellen gegeben, an denen Medikamente ausgegeben wurden. Eine davon ist in den vergangenen elf Monaten ausgebaut worden. Jetzt gibt es Stationsräume und einen Operationsraum, in dem insgesamt drei Ärzte und vier Krankenschwestern arbeiten. Der Ausbau konnte nur Dank der Gelder aus Nievenheim bewerkstelligt werden.