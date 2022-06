Zwischen Köln und Dormagen : A57 ist nachts bis Donnerstag gesperrt

Die A57 wird in Bei Dormagen in Fahrtrichtung Neuss gesperrt. Foto: Polizei

Dormagen/Köln Autofahrer, die in dieser Woche auf der A57 nachts zwischen Köln und Düsseldorf unterwegs sind, müssen sich auf Probleme einstellen.

In dieser Woche sperrt die Autobahn GmbH Rheinland bis einschließlich Donnerstag die A57 in Fahrtrichtung Neuss zwischen den Anschlussstellen Köln-Worringen und Dormagen jeweils von 20 Uhr bis voraussichtlich ca. 5 Uhr. Eine Umleitung über die Roggendorfer Straße bis zur Anschlussstelle Dormagen ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert derzeit die Fahrbahn auf der A57.

Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Die Niederlassung Rheinland mit Hauptsitz in Krefeld betreibt mit künftig etwa 1400 Mitarbeitern rund 1200 Kilometer Autobahn entlang der Rheinschiene und im westlichen Ruhrgebiet. Zur Niederlassung gehören die Außenstellen in Köln, Essen und Euskirchen. Vor Ort sorgen 15 Autobahnmeistereien für fließenden Verkehr.