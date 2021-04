Pendeltour unter Corona-Auflagen : Das Piwipper Böötchen fährt wieder über den Rhein

Das Piwipper Böötchen fährt unter Corona-Auflagen wieder zwischen Dormagen und Monheim über den Rhein (Archivfoto). Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Bis zu zwölf Fahrgäste können nun wieder an Wochenenden sowie an Feiertagen mit dem Boot über den Rhein fahren. Vor dem Landgasthaus Piwipp gibt es von Karfreitag bis Ostermontag Getränke sowie Würstchen und Waffeln to go.

Das Piwipper Böötchen hat seine Pendeltouren über den Rhein zwischen Dormagen und Monheim wieder aufgenommen. Von 10.30 bis circa 18 Uhr ist es am Wochenende sowie an Feiertagen unterwegs und bringt Ausflügler mit und ohne Fahrrad vom Landgasthaus Piwipp zum Fähranleger in Monheim und umgekehrt. Der Preis ist geblieben: Zwei Euro zahlen Erwachsen, Kinder fahren gratis. Heiner Müller-Krumbhaar, Vorsitzender des Böötchen-Vereins, bittet darum, das Geld passend bereit zu halten.

Darüber hinaus gilt auf dem Boot Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske). Eine Fahrradlänge Abstand ist erwünscht. Auf Dormagener Rheinseite hat die Wirtin vom Landgasthaus Piwipp, Carina Siepen, einen Bierwagen aufgestellt. Dort gibt es von Karfreitag bis Ostermontag Getränke sowie Würstchen und Waffeln to go.

Das Böötchen fährt bis Herbst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen – außer bei Hoch- oder Niedrigwasser. Zurzeit aber unter Corona-Bedingungen: Mehr als zwölf Fahrgäste dürfen nicht zeitgleich transportiert werden.

(NGZ)