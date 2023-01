Vollsperrung in Nievenheim Die umfangreiche Sanierung der L380 startet

Laut Straßen NRW werden die Straße und der Radweg auf dem Teilstück von Grund auf neu aufgebaut. Dies betrifft den Bereich zwischen dem Kreisverkehr „Am Hahn/Im Scheidpatt“ in Nievenheim und der Neukirchener Straße/Kückhofer Straße (K20) in Allerheiligen. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert und leiten den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die B9. Der Radverkehr wird über den parallel verlaufenden Weg „Im Neuenberger Acker“ geführt. Die Arbeiten dauern laut Straßen. NRW voraussichtlich bis Ende März an.