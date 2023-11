Volkstrauertag in Dormagen Gedenken an die Opfer von Kriegen und Terror

Gerade in der aktuellen Zeit sei der Volkstrauertag besonders wichtig und in diesem Jahr wohl bedeutsamer denn je, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld bei der zentralen Gedenkfeier auf dem Friedhof an der Nettergasse am Sonntagmittag. Gemeinsam mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK), dessen Ortsverbands-Vorsitzender Lierenfeld auch ist, hatte die Stadt wie in jedem Jahr zu der Gedenkfeier eingeladen, um den Opfern von Krieg, Terror, Gewalt und Diktatur in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu gedenken.