Volkshochschule Dormagen : Japan ist ein VHS-Schwerpunkt für 2020

Dormagen Der rote Faden des ersten Halbjahresprogramms für 2020 ist das Land der olympischen Sommerspiele in Tokio: Es gibt einen Sprachkursus, Vorträge und Exkursionen. Insgesamt gibt es mehr als 300 Volkshochschul-Veranstaltungen.

Die Zahlen sind beeindruckend: Das Programm des Volkshochschulsemesters, das am 13. Januar 2020 beginnt, umfasst mehr als 300 Veranstaltungen mit rund 10.700 Unterrichtsstunden. „Wir bieten so viele tolle Seminare und Veranstaltungen an“, sagt VHS-Leiterin Heidi Markus begeistert über die „zeitgemäße und äußerst facettenreiche Mischung“. Sie selbst würde am liebsten ganz oft mit dabei sein: „Da spricht mich vieles auch persönlich an.“ Das neu sortierte Programmheft liegt ab heute in Dormagen aus. Auch online ist es unter www.vhsdormagen.de abrufbar.