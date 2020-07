Vierter Sieg in Folge : Dormagen gewinnt erneut kreisweites Stadtradeln

Vierter Sieg in Folge

Sportstadt Nummer eins im Rhein-Kreis Neuss? Natürlich! Einen aktuellen Beleg für diese Bezeichnung lieferten die Dormagener jetzt beim Stadtradel-Wettbewerb, der jetzt zu Ende gegangen ist. Zum vierten Mal in Folge ist Dormagen der Sieger, der kreisweit gesehen mit 4,77 Kilometer pro Einwohner die meisten Kilometer absolvierte. Auf den weiteren Plätzen folgen Korschenbroich (2,82), Kaarst (2,79), Neuss (2,26), Meerbusch (2,15), Jüchen (2,14), Rommerskirchen (1,61) und Grevenbroich (0,95).

Bei der Gesamt-Kilometerleistung schafften die Dormagener Pedalritter mit 307.317 Kilometern ihr bestes Resultat überhaupt – das an der Einwohnerzahl gemessene zweieinhalb mal so große Neuss erzielte 357.335 Kilometer. Die Gruppierung mit den meisten gefahrenen Kilometer war das Gymnasium Neuss-Norf mit 53.115, gefolgt vom Walddorf Straberg, dem RSC Nievenheim und dem TSV Bayer Dormagen. Bei der Pro-Kopf-Kilometerzahl kam der Radsportclub Nievenheim auf 888 Kilometer, nur Zweirad Oberländer in Neuss war mit 918 knapp besser.