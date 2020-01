Engagement in Dormagen : Viele Bürger engagieren sich in Initiativen

Dormagen Es ging um Lebensqualität, Bäder, Naturschutz oder Verkehr – Dormagen galt von wenigen Jahren als „Stadt der Bürgerinitiativen“. Wir zeigen eine Auswahl, wofür sich Dormagener derzeit einsetzen und was aus früheren Anliegen geworden ist.

Bürgerinitiativen sind Ausdruck eines starken Volkes. In Dormagen gibt es viele Bürger, die sich für ein Anliegen engagieren – egal ob es die Politik, die Natur oder den Verkehr vor der eigenen Haustür betrifft. Die Themenvielfalt, die die Bürgerinitiativen an den Tag legen, ist bemerkenswert.

Natur Brigitte Savlidis und Volkmar Ortlepp haben ihr erstes Ziel erreicht. Die beiden Organisatoren der Bürgerinitiative „Der Wald bleibt!“, die sich für den Erhalt der beiden Grün- und Waldflächen zwischen der Bahnlinie und der Autobahn an der Mathias-Giesen-Straße, der Alten Heerstraße und dem Holzweg einsetzen, haben am 21. Januar die Petition an Bürgermeister Erik Lierenfeld überreicht. Exakt 1370 Menschen haben die Petition unterschrieben, 965 davon kommen aus Dormagen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Savlidis. „Die Initiative hat geeint, wir haben aus verschiedenen Stadtteilen Unterschriften bekommen.“

So soll das Vorhaben der Stadt, auf den rund 130.000 Quadratmetern ein neues Gewerbegebiet zu errichten, verhindert werden. Savlidis wünsche sich lieber, dass die große Fläche ökologisch sinnvoll genutzt wird. „Gewerbegebiete haben wir schon genug“, sagt sie.

Ortlepp ergänzt, dass die Gebiete als einzige Frischluftschneise in Innenstadtnähe einen großen Nutzen haben. Der Architekt begreift deshalb nicht, warum die Waldflächen weg sollen. „Welche Kommune macht das denn in Zeiten vom Klimawandel?“, fragt er sich. „Ich als Architekt lebe zwar vom Neubau, aber es kann nicht so weitergehen, dass alle freien Flächen mit Beton zugebaut werden.“

Das Thema dürfe nun nicht von der Agenda verschwinden, sagt Savlidis. Dafür müssten viele Gespräche mit Fraktionen und Ratsmitgliedern geführt werden. Die Grünen haben nun sogar einen Antrag gestellt, der das Anliegen der Initiative aufgreift (siehe D1). Nun ist also der Rat an der Reihe, über das weitere Vorgehen zu befinden. „Über 1300 Bürger können die Mitglieder nicht einfach hinwegsehen“, sagt Savlidis. Sollte die Politik den geplanten Bebauungsplan dennoch beschließen, will Savlidis klagen.

Auch Karin Schwanfelder will längst nicht mehr wegschauen, wie die Umwelt in Dormagen verdreckt. Stattdessen macht sie sich regelmäßig auf in die Natur und sammelt Müll. Im August 2018 hat sie dafür die Dormagener Gruppe von „Rhein CleanUp“ gegründet. Das ist eine Bewegung, die Menschen dazu aufruft, entlang des Rheins beziehungsweise in der Natur Abfall zu sammeln. „Ich sammel schon länger Müll, immer wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin“, sagt Schwanfelder. Doch sie brauchte Hilfe. „Ich kann nicht alles alleine bewältigen.“

Die Gruppe besteht mittlerweile aus 450 Interessierten. „Dass das so groß wird, hätte ich niemals gedacht“, sagt Schwanfelder. Circa 20 Leute begleiten sie regelmäßig auf ihren Touren. Einmal im Monat absolviert die Gruppe eine große Säuberungsaktion am Flussufer oder in Waldstücken. 2019 waren es insgesamt 20. Momentan zieht es Schwanfelder und andere Unterstützer noch häufiger zum Müllsammeln in eine Grünanlage oder in kleine Waldstücke. Und da kommt immer einiges zusammen: Als die Helfer Ende November den Wald neben und hinter Kalli‘s Truck Stop an der Düsseldorfer Straße säubern, nehmen sie neun volle Müllsäcke, Stühle, etliche Kanister, eine Lkw-Treppe, Neonröhren, ein Metallregal und Bretter mit.

Verkehr Elisabeth Fittgen wehrt sich gegen Überlegungen der Stadt, an der Haberlandstraße, dort wo die Zonser Straße abgeht, einen kleinen Kreisverkehr zu errichten. Sie macht sich vor allem Sorgen um die vielen Kinder, die in der Nähe zur Schule gehen und die Straßen überqueren müssen. „Ich habe Angst, dass Kinder morgens im Dunkeln die Zebrastreifen am geplanten Kreisverkehr passieren und dann im toten Winkel eines Lkw sind“, sagt Fittgen. „Eine Ampel wäre sicherer.“ Sie habe nichts gegen Kreisverkehre, da sie den Verkehr flüssiger machen, sagt Fittgen. „Doch sie müssen auch an den richtigen Stellen gebaut werden.“ Zum Beispiel an Schulen sei es nicht vernünftig, eine Kreuzung derart umzubauen.

Seit drei Monaten sind Fittgen, ihr Mann und das benachbarte Ehepaar Latak aktiv und wollen die Pläne der Stadt verhindern. Zusammen haben sie Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) besucht. „Er war sehr offen für unsere Bedenken“, sagt Fittgen. Nötig werden könnte die neue Querungsart, da die Lebensdauer der Ampelanlagen bald abläuft, so die Stadt. Lierenfeld sei zu drei Kreisverkehr-Ortsterminen gekommen, sagt Elisabeth Fittgen: „Der Bürgermeister hat eine Bürgerversammlung versprochen, und der Ausschuss will über die Kreisel noch beraten.“

Energie 2011 gründete Hans Joachim Woitzik, Fraktionsvorsitzender der Dormagener Zentrumspartei, die Initiative Gaspreisprotest. Sie hatte zum Ziel, Kunden von Energieversorgern die Möglichkeit zu bieten, Teile der gezahlten Entgelte zurück zu bekommen. Anlass der Gründung waren Urteile des Bundes- und des Europäischen Gerichtshofs, in denen den Energieversorgern fehlerhafte allgemeine Geschäftsbedingungen bescheinigt worden waren. So hatten Kunden zu viel für Energieträger bezahlt.

Zwei bis drei Jahre lang betreuten Woitzik und Kollegen die Kunden persönlich. Zum Beispiel halfen sie dabei, eine Klage vorzubereiten. Zudem wurden viele Informationsveranstaltungen organisiert. Mit Erfolg. „Bei vielen Kunden haben Energieversorger freiwillig Geld zurück erstattet“, erinnert sich Woitzik. „Und vor Gericht haben wir viele Prozesse gewonnen“.

Die Initiative ist noch aktiv, hat ihren ursprünglichen Nutzen aber verloren. Der Grund: Es gibt keine Leute mehr, die Forderungen geltend machen könnten, da die gängige Frist dafür abgelaufen ist. Dennoch bietet die Initiative weiter Unterstützung. In einer Facebook-Gruppe wird über Energiethemen informiert.

Stadtentwicklung Die „Bürgerinitiative Lebenswertes Delrath“ (B.I.L.D.) tut derzeit alles, um große Teile der Waldflächen am Silbersee zu retten. Dort, wo einst die alte Zinkhütte stand, soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. „Bei der Bebauung ist Augenmaß gefragt“, sagt Nikolaus Wiesenberger, der zum 20-köpfigen Team der Initiative gehört. Das neue Gewerbegebiet soll über das Gelände der alten Zinkhütte hinweg reichen. Die B.I.L.D. wehrt sich dagegen. „Seit 50 Jahren steht die Hütte nun schon still, und die Natur hat das Gelände zurückerobert“, sagt Wiesenberger. Darauf müsse in den Bebauungsplänen Rücksicht genommen werden.

Ein Dorn im Auge der Bürgerinitiative ist auch das geplante große Logistikzentrum, das im neuen Gewerbegebiet entstehen soll. Um den Verkehr im Neusser Süden und Dormagener Norden direkter auf die A 57 zu führen, ist eine neue Anschlussstelle in Delrath in Arbeit. Wiesenberger ist dagegen: „Das sorgt für mehr Verkehr, zudem ist das Vorhaben rechtlich ungesichert.“ Laut Fernstraßengesetz sei eine Anschlussstelle nur rechtens, wenn weiträumiger Verkehr abgewickelt werde. Das hält die B.I.L.D. für nicht gegeben. „Wird die Anschlussstelle wie geplant gebaut, rückt die Straße bis auf 120 Meter an einen so genannten Störfallbetrieb heran, der mit Chlor arbeitet“, sagt Wiesenberger. Normalerweise sei ein Abstand von 800 Metern vorgesehen.

Das Team führt immer wieder Gespräche mit dem Bundesverkehrsminister oder der Bezirksregierung. Beim Planfeststellungsverfahren brachte es seine Einwände öffentlich zum Ausdruck. Schon vor über zehn Jahren verzeichnete die „B.I. Lebenswertes Delrath“ so einen großen Erfolg. Das Gewerbegebiet war eigentlich auf einer Ackerfläche südlich von Delrath geplant, wurde auf Drängen der Initiative aber an den Silbersee verlegt. Nun gelte es, dass die Politik das Bauprojekt auch im Einklang mit der Natur umsetze, so Wiesenberger.

