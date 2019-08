Dauer-Ärger : Viel Spott für die Postfiliale an der Römerstraße

Dormagen Weil die Filiale nach wie vor immer wieder stunden- oder tageweise geschlossen ist, flüchten sich viele Bürger in Galgenhumor. SPD und CDU wollen das Thema erneut aufgreifen. Auch der Seniorenbeirat ist sauer.

Ob auf der Straße oder in den Netzwerken im Internet: Wenn sich Dormagener über die Postbankfiliale an der Römerstraße austauschen, gibt es selten einen positiven Kommentar. Überwogen anfangs noch Ärger und danach Empörung, weil die Filiale aus unterschiedlichen Gründen (Krankheiten, Betriebsversammlungen, Personalnot...) immer wieder geschlossen ist, so dominieren mittlerweile Galgenhumor, Hohn und Spott. Denn das Öffnungs- oder besser: Nicht-Öffnungs-Theater ist auch nach mehreren Jahren nicht beendet. Im Grunde hat sich nichts geändert: Auch in der vergangenen Woche, am Samstag, gab es wieder eine Schließung, auf die eine Bürgerin flugs bei Facebook aufmerksam machte. Ende Mai und im Juni hatte es ebenfalls „Auszeiten“ in der Filiale gegeben. „Vielleicht ist es einfacher zu posten, wenn mal geöffnet ist“, schlug eine andere Dormagenerin voller Ironie vor.

Aufgeben wollen die Politiker trotzdem nicht. „Wir haben in den nächsten Tagen Koalitionsausschusssitzung mit der CDU, in der wir über die zweite Jahreshälfte sprechen werden. Da werde ich das Thema auf die Tagesordnung setzen lassen“, kündigte Behncke im Gespräch mit unserer Redaktion an. Mit Johannes Deußen von der CDU liegt er da auf einer Wellenlänge. „Wir werden uns in Sachen Post sicher weiter engagieren“, betont der Ratsherr. Wer sich in einer Stadt befinde, müsse erwarten können, dass er dort auch Postgeschäfte erledigen könne. „Es kann doch nicht sein, dass wir an einer solchen Stelle in der City mit einer derart hohen Kundenfrequenz kein verlässliches Postangebot haben – zumal die nächsten Filialen keineswegs fußläufig zu erreichen sind“, sagte Deußen im Telefonat mit unserer Redaktion. Bei Lippenbekenntnissen der Post-Verantwortlichen dürfe es nicht bleiben.