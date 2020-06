Reinhard Glöder aus Dormagen : Bildhauer dreht Film über Musiker

Dormagen Faszinierendes Porträt des Neussers Jürgen Hille über den bekannten Dormagener Jazzmusiker Reinhard Glöder. Ein Dokumentarfilm, der jetzt als Videobuch im Buchhandel erhältlich ist.

Als Glöder (74), eine über Jahrzehnte hinweg prägende Gestalt als Kontrabassist, Orchesterleiter, Komponist und Pädagoge in der deutschen Jazzszene, im Januar des vergangenen Jahres nach 28 Jahren Lehrtätigkeit an der Dormagener Musikschule verabschiedet wurde, spielte natürlich die Bigband auf. Seit 1991 war Glöder dort Lehrer für Kontrabass und Keyboard, seit 2003 leitete er die Bigband. Damals wurde der 1945 im Weserbergland geborene Musiker auch Dormagener und wohnte zunächst in Zons. Erst studierte er Klavier an der Musikhochschule Berlin, für den Kontrabass zog es ihn an das Robert Schumann-Konservatorium nach Düsseldorf. Zeitgleich mit seinem Engagement an der Musikschule war er Lehrbeauftragter an der Universität Duisburg und leitete bis 1999 die Uni-Big-Band. Davon zeugt eine wunderbare CD-Aufnahme mit Bill Smith und Dave Brubeck (1995).