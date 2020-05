VHS Dormagen : Viel Online, wenig Präsenz in den Kursen

Viel Online, wenig Präsenz in den Kursen

Dormagen In der VHS laufen ausgewählte Kurse wieder als Präsenzangebot, darunter die Schüler des Zweiten Bildungsweges und Nähkurse. Viele andere Kurse sollen online zu Ende gebracht werden.

Die Volkshochschule in Dormagen hat ihre Türen wieder geöffnet – allerdings mit Einschränkungen. Die ersten, die seit Montag vor Ort unterrichtet werden, sind die Schüler des Zweiten Bildungsweges. Denn die beiden Jahrgänge sollen noch vor den Sommerferien den Hauptschulabschluss beziehungsweise die Fachoberschulreife erlangen.

Am Mittwoch startete auch der erste von vier Nähkursen wieder als Präsenzangebot, ebenfalls unter strengen Hygiene-Auflagen. „Für die Nähkurse haben wir einen extra Raum, der groß genug und damit sehr praktikabel für die aktuelle Situation ist“, so Markus. Sowohl im Näh- als auch im Bildungskurs habe der Start sehr gut funktioniert. „Alle wissen, dass das Ganze am seidenen Faden hängt – und wir sofort wieder schließen müssen, wenn es einen Corona-Fall innerhalb der VHS gibt“, macht Markus deutlich.