Verunreinigung bei Dormagen : Spaziergänger entdecken Fäkalien-„Teppich“ im Rhein

Dormagen Verdacht auf Einlassung durch Rheinschiff in Höhe Zons.

Eigentlich sollte es nur ein normaler Spaziergang werden, den Sabine Spieswinkel mit ihrem Labrador Marley am Rhein unternehmen wollte. So wie täglich. Es wurde am Mittwoch Abend jedoch ein unerfreuliches Gassigehen. Denn die Zonserin entdeckte plötzlich einen schwimmenden Teppich aus Fäkalien. „Mein Bekannter und ich haben zuerst gedacht, es handelt sich um Algen, weil es so grünlich schimmerte.“ Beim näheren Hinsehen stellte es sich jedoch heraus, dass es sich vor allem um Kot handelte. „Das war keine kleine Menge“, betont sie. Vielmehr seien in den Buchten vom Sand- bis zum Kiesstrand südlich des Fähranlegers mehrere Buchten betroffen gewesen.