Versuchte Tötung in Dormagen : Schüsse auf Emdener Straße - Mordkommission sucht grünen Nissan

Dormagen Im Mai wurde ein 43 Jahre alter Mann im Industriegebiet Top-West angeschossen und schwer verletzt. Nun gibt es neue Anhaltspunkte: Die Polizei fahndet nach einem dunkelgrünen Nissan mit Kölner Städtekennung und veröffentlicht eine Beschreibung der Verdächtigen.

Im Fall der versuchten Tötung in Dormagen konnte nun das Opfer befragt werden. Bislang sei der 43-jährige Dormagener aufgrund der schweren Verletzungen nicht vernehmungsfähig gewesen. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission in Düsseldorf sei davon auszugehen, dass die Verdächtigen am Samstagmittag, 23. Mai mit einem dunkelgrünen Nissan X-Trail mit Kölner Städtekennung vom Tatort an der Emdener Straße in Dormagen geflüchtet sind.