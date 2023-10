Verseuchtes Areal in Dormagen Umstrittenes Bauprojekt läuft weiter

Das umstrittene Wohnungsbauprojekt der Stadt am Bruegelweg in Horrem tritt in die die Phase des beschleunigten Bebauungsplanverfahrens. Der Planungsausschuss hat am Mittwoch den Schritt zur frühzeitigen Beteiligung mehrheitlich zugestimmt. Umstritten ist das Vorhaben, bei dem auf der Fläche 19 Wohnungen entstehen soll, davon mindestens 40 Prozent öffentlich gefördert, weil der Untergrund stark mit Schadstoffen belastet ist.