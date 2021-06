Polizei bittet um Mithilfe : Mann aus Hackenbroich seit Wochen vermisst

Hackenbroich Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einem vermissten 33-Jährigen aus Hackenbroich. Der Mann wird bereits seit einigen Wochen vermisst.

Seit dem 18. Mai sei der Vermisste bereits von Zuhause weg, laut Polizei bestand ein letzter telefonischer Kontakt zu Verwandten am Folgetag. In dem Gespräch kündigte der junge Mann an, am darauffolgenden Sonntag zurückzukehren - doch das geschah bislang nicht.