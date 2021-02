Vermisst in Dormagen-Zons : Polizei sucht zwei Mädchen

Vermisst in Dormagen-Zons

Die Polizei sucht in Dormagen zwei vermisste Mädchen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zons Mit Hochdruck sucht die Polizei in Dormagen nach zwei 14 Jahre alten Mädchen, die von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden sind.

(NGZ) Seit Dienstag Abend werden zwei Mädchen in Zons vermisst. Die Mutter der einen 14-Jährigen sucht via Facebook nach ihrer Tochter Mona und schreibt, dass das Mädchen noch gegen 19 Uhr am Telefon gesagt habe, dass es gleich nach Hause komme. Seitdem sei das Handy ausgeschaltet. Nach Angaben der Mutter trägt das Mädchen eine rote Jacke und schwarze Jeans.