Verkehrsstreit in Dormagen : Lösung für Pfauenstraße offen

Die Meinungen über eine Anbindung der Pfauenstraße an die Klosterstraße/ L 280 in Delhoven ist geteilt. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Delhoven Anwohner ärgern sich, dass die CDU Verkehrsgutachten nicht anschiebt. Sie wünschen sich eine Entscheidung beim Thema einer möglichen Anbindung der Pfauenstraße an die L 280 in Delhoven.

Die Unzufriedenheit bei etlichen Bürgern ist groß, wenn es um die Situation einer möglichen Anbindung der Pfauenstraße an die Klosterstraße geht. Einer von ihnen ist Herbert Andre, der sich wundert, wie wenig Bewegung in diesem Thema ist. „Ich habe Ende Februar ein Schreiben an den Ortsverband Dormagen geschickt“, sagt Andre, „das leider ohne Resonanz geblieben ist.“

Um dieses Viertel in Delhoven wurde in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres intensiv gestritten. Anwohner im Bereich der Boelckestraße und Josef-Steins-Straße leiden unter dem Durchgangsverkehr und wünschen sich eine Entlastung. Die könnte eine Verlängerung der Pfauenstraße ganz am Ende führen, wo sie in Höhe des Krähenwegs an Feldern endet. Dort könnte die Straße verlängert und in einem rechten Winkel auf die L 280 geführt werden. Folge: Nach Angaben der Stadt könnte dies zu einer Entlastung von etwa 1800 Fahrzeugen pro Tag führen.