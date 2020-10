Sicherheit in Dormagen : „Absturzkante“ am Radweg ist jetzt geebnet

Zons/Stürzelberg Die Stadt Dormagen hat die Wegeführung an der Stürzelberger Straße nachgebessert. Jetzt wurde die Kante entschärft, die Radler zum Absteigen gezwungen hatte. Im Mai wurde der neue Radweg freigegeben.

Am Mittwoch verkündete der Städtische Verkehrsplaner Peter Tümmers, der auch Farradbeauftragter der Stadt Dormagen ist, eine Verbesserung am neuen Radweg an der Stürzelberger Straße, die Zons mit Stürzelberg verbindet: „Wir haben jetzt am Beginn des neuen Radweges Stürzelberger Straße noch etwas nachgebessert. Die Überleitung wurde jetzt verbreitert und großzügig nullabgesenkt.“ Er bedankt sich bei den Kollegen vom Straßenbau.