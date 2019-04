Stau-Falle in Dormagen : Verkehrs-Chaos wegen B 9-Nadelöhr

Der Rückstau auf der B 9 reicht bis weit hinter die Aral-Tankstelle. Die Stadt hat am Mittwoch die Fahrradstraße für Autos aus Richtung Zons bis zur Krefelder Straße freigegeben. Die Einmündung ist direkt an der Tankstelle (r.). Foto: Carina Wernig

Zons Die Bauarbeiten von evd und Kreiswerken auf der B 9 sorgten für extrem lange Rückstaus rund um die Kreuzung zur Aldenhovenstraße. Sofort-Maßnahmen: Andere Ampelschaltung und die Freigabe einer Spur und Radstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Am Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ging im Berufsverkehr nicht mehr viel: An der Kreuzung Düsseldorfer Straße (B 9) / Aldenhovenstraße stauten sich die Fahrzeuge bis zum Raphaelshaus und zum Kreisverkehr am Märchenviertel zurück. „35 Minuten vom Kreisverkehr bis zur Ampel“, „20 Minuten von der Aral-Tankstelle bis zur Ampel“ – auf Facebook machten viele Autofahrer ihrem Ärger Luft.

Der Grund für die unverhältnismäßig langen Staus: Die wandernde Baustelle der Energieversorgung Dormagen (evd) und der Kreiswerke Grevenbroich auf der B 9, die mit einer Baustellenampel geregelt wird, liegt nun fast direkt an der Kreuzung. Zudem sorgte eine nicht optimale Ampelschaltung, die nur wenige Autos durchließ, am Dienstag zusammen mit der gesperrten Rechtsabbiegespur auf der Aldenhoven- auf die Düsseldorfer Straße dafür, dass große Rückstaus entstanden.

Info Bis Juni sollen die Bauarbeiten dauern Beginn Im Sommer 2018 hat die Energieversorgung Dormagen mit umfangreichen Baumaßnahmen auf der B9 begonnen. Arbeiten Im Bereich des Radweges verlegt die evd auf drei Kilometern Länge unterirdisch eine neue 1-kV- und neue 10-kV-Stromkabel. Die Kreiswerke Grevenbroich verlegen im selben Abschnitt neue Wasserleitungen. Ende Bis Juni sollen die Arbeiten voraussichtlich dauern.

Wie die Stadt Dormagen am Mittwoch erklärte, arbeite sie „mit Hochdruck an einer Lösung der Verkehrssituation in Zons“. Bereits seit Mittwochmorgen waren wieder beide Spuren für den aus Zons kommenden Verkehr befahrbar – zumindest vorerst, da diese Teil-Sperrung im weiteren Verlauf der Bauarbeiten dann nötig sein wird, wenn die Baustelle die Kreuzung erreicht hat.

„Die Ampelschaltung wird ebenfalls schnellstmöglich geändert“, betonte Stadtpressesprecher Max Laufer. Dazu finden in der Nacht zu Donnerstag Arbeiten an der provisorischen Ampelanlage statt. Kräfte des Ordnungsamtes beobachten die Lage regelmäßig. „Wenn morgen keine Verbesserung der Verkehrssituation eintritt, prüft die Stadt weitere mögliche Maßnahmen“, so der Pressesprecher.

„Dass wir die ärgerliche Rückstau-Situation verringern wollen, ist klar“, sagte er. So werde geprüft, ob der Verkehr vorübergehend über andere Routen geführt werden könne, um kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Am Mittwochnachmittag wurde die Abzweigung von der Aldenhovenstraße – die Fahrradstraße zur Krefelder Straße bis hinter die Aral-Tankstelle – vorübergehend für den Pkw-Verkehr freigegeben – als Einbahnstraße von Zons in Richtung Dormagen-Mitte. Die Durchfahrtssperren an der B 9 wurden dazu entfernt. „Damit soll die Ampel an der B 9 deutlich entlastet werden, da weniger Linksabbieger nach Dormagen diesen Knotenpunkt nutzen müssen“, hofft Laufer. Lastwagen und Busse können die Radstraße wegen des engen Baumbestandes allerdings nicht befahren.