Verkehr in Zons : Zonser Parkplatz am Rheintor benötigt dringend eine Befestigung

Der Rheintor-Parkplatz in Zons steht oft unter Wasser oder ist staubig. Eine Befestigung und Drainage soll die Situation verbessern. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Die UWG Dormagen erhielt von der Stadtverwaltung Antworten auf ihre Anfragen in Sachen Verkehrsproblematik rund um die Altstadt in Zons. Die Verwaltung arbeitet an einem Parkkonzept.

Dass die Parklage in Zons verbessert werden soll, darüber sind sich Politik und Verwaltung einig. Bisher werden die Vorschläge auch in der Bürgerschaft kontrovers diskutiert. Jetzt ist die Lösung der Parkprobleme in Zons eins der Ziele des gerade verabschiedeten Koalitionsvertrags von SPD und Grünen. Die UWG hatte bereits vor einigen Wochen die Stadt um eine Verbesserung der Situation rund um die Altstadt gebeten.

So hatte die UWG unter anderem eine Einbahnstraßenregelung in der Altstadt vorgeschlagen, um Begegnungsverkehr auszuschließen und eventuell neue Parkplätze zu schaffen. Die Stadt erinnert an Anwohnerbefragung und Bürgerversammlung von 2016, in der sich die Bewohner mehrheitlich gegen neue Ansätze wie Fußgängerzone, verkehrsberuhigten Bereich und versenkbare Poller ausgesprochen hatten. „Einbahnregelungen in der vorgeschlagenen Art reduzieren nicht die Anzahl der Fahrzeuge, sondern verlagern sie allenfalls und sorgen für deutliche Umwege“, so die Stadt. Eine Reduzierung des Verkehrs lasse sich nur durch eine Reduzierung der Berechtigten oder effektivere Überwachung bzw. technisch/bauliche Maßnahmen erreichen.

Zur Anregung, einen Parkplatz an der Wiesenstraße Richtung Rheinfeld auszubauen, erinnert die Stadt daran, dass der Rat am 5. Dezember 2019 die Verwaltung beauftragt hatte, die neue Möglichkeit eines Großparkplatzes im Westen außerhalb von Zons zu prüfen – in Sachen Eignung, Erreichbarkeit, Finanzierung und Akzeptanz. Der Prüfauftrag umfasst auch die Prüfung der Errichtung eines Parkhauses auf dem Flügeldeich, die Verbesserung des ÖPNV sowie die Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für Dormagen und Zons. „Die Prüfung ist im Prozess und bedarf noch intensiver Überlegungen“, so Bürgermeister Erik Lierenfeld. Eine Erweiterung der Parkplätze auf Bereiche südlich der Wiesenstraße ist nicht möglich, da sich unmittelbar südlich an die Wiesenstraße das Naturschutzgebiet „Rheinaue Zons-Rheinfeld und Altrheinschlinge Zons“ anschließt. Die Behelfsparkplätze seien nur bei Veranstaltungen möglich.