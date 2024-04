Verkehr in Dormagen Zentrum kritisiert Maßnahmen gegen Parkchaos am Sammys

Um die Verkehrssituation in der Robert-Koch-Straße zu den Zeiten des Schwimmunterrichts (das sind vor allem Montag, Mittwoch und Donnerstagnachmittag) zu entspannen, hat die Stadt einige Maßnahmen beschlossen. So sind die Kurszeiten der Schwimmkurse zum Beispiel entzerrt worden, so dass Bring- und Abholzeiten der Kinder nicht zur gleichen Zeit liegen. Auf drei Parkplätzen wurde die Parkdauer auf 30 Minuten (werktags von 6 bis 20 Uhr) begrenzt, damit an dieser Stelle kurz geparkt werden kann und Kinder ein- und aussteigen können. Zudem ist gegenüber des großen Parkplatzes eine Halteverbotszone eingerichtet worden, um Verkehrsbehinderungen auch des ÖPNV auszuschließen. Zusätzlich ist die Parkdauer auf der Westseite des Parkplatzes (etwa 20 Parkplätze) werktags auf maximal drei Stunden eingeschränkt worden. Die Stadt will zu den Stoßzeiten der Schwimmkurse auch verstärkt Kontrollen durchführen. Bei diesen getroffenen Maßnahmen bleibe es vorerst, wie Stadtsprecher Nils Heinichen sagt. „Wir schauen jetzt, wie sich die Situation entwickelt und wie die Maßnahmen greifen“, erklärt er. Im Sommer werde dann noch einmal eruiert, wie sich die Lage entwickelt hat.