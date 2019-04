Verkehr in Dormagen : SPD fordert mehr Sicherheit an B 477

Die SPD sorgt sich um die Sicherheit der Gohrer, wenn es darum geht, die vielbefahrene Bundesstraße 477 zu überqueren, die den Ort im Westen der Stadt zerschneidet.

Die Sozialdemnokraten fordern: „Um das gefahrlose Überqueren der B 477 zu ermöglichen, soll geprüft werden, ob in Höhe der Bushaltestelle „Am Kamp“ sowie am Friedhof in Höhe des Friedhofsweges zusätzlich zwei Querungshilfen, z.B. in Form von Zebrastreifen und Mittelinseln, eingerichtet werden können“, sagt Wilhelm Becker, Vorsitzender der SPD Straberg/Gohr/Broich.

Die B 477 führt durch den Stadtteil Gohr und hat als direkte Verbindung zwischen den Städten Düsseldorf/Neuss und Rommerskirchen/Pulheim/Köln ein hohes Verkehrsaufkommen, das in den letzten Jahren auch kontinuierlich zugenommen hat. Pendler aus der Gemeinde Rommerskirchen, dem Kreis Bergheim und nicht wenige Lkw, die die Maut sparen wollen, benutzen sie täglich. „In Gohr gibt es auf einer Strecke von ca. 1,5 Kilometer nur einen einzigen gesicherten Übergang für Fußgänger über die B 477, das ist die Ampel an der Grundschule in der Ortsmitte“, stellt Becker fest. „Dabei müssen die Gohrer die Straße häufig überqueren: Anwohner der westlich der B 477 gelegenen Wohngebiete, wenn sie Kirche, Post, Bäcker, Sportplatz oder Gastwirtschaft im Ort aufsuchen wollen, die Bewohner des östlich gelegenen Ortskernes, wenn sie Schule, Turnhalle, Schützenplatz und Friedhof erreichen wollen.“ Daher sieht Becker Abhilfe und zusätzliche Sicherheit für insbesondere ältere Mitmenschen, Kindern und mobilitätseingeschränkte Personen durch zwei zusätzlichen Querungshilfen: An diesen beiden Stellen queren die meisten Fußgänger die B 477 und erfahrungsgemäß halten Autofahrer oft nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, da sie am Ortseingang später abbremsen bzw. am Ortsausgang bereits beschleunigen, weiß der Ortsverein-Vorsitzende.