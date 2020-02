Verkehr in Dormagen: RRX- Lösung kommt frühestens ab 14. Juni

Verkehr in Dormagen

Dormagen Die Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn Netz arbeiten an einer Lösung für den neuen RRX. Der wurde groß angekündigt, auch auf der Teilstrecke von Düsseldorf über Neuss und Dormagen nach Köln für hohen Komfort zu sorgen.

Doch nur leider hält er in Dormagen nicht – wegen Bauarbeiten in Düsseldorf-Bilk sowie in Köln-Deutz. Wie VRR-Sprecherin Sabine Tkatzik erklärt, werde die Möglichkeit geprüft, Pendelzüge zwischen Neuss und Köln Hauptbahnhof einzusetzen.