Verkehr in Dormagen-Nievenheim : Stadt muss Ortsumgehung selbst zahlen

Verkehr in Dormagen-Nievenheim

Ob Neusser Straße (Foto) oder Bismarckstraße – Nievenheim ist seit Jahren der staugeplagteste Ortsteil in Dormagen. Eine Ortsumgehung soll für Entlastung sorgen. Foto: Hammer, Linda (lh)

Nievenheim Die Politik ist sich einig, dass Nievenheim vom Durchgangsverkehr entlastet werden muss. Eine Ortsumgehung soll die Lösung sein. Jetzt legt die Stadt konkretere Pläne vor, wo die Strecke verlaufen soll. Aber es gibt Knackpunkte.

Laut einer Untersuchung fahren auf der Bismarckstraße heute 8100 Autos am Tag. Im Jahr 2030 sollen es 10.300 sein. Kein Wunder, dass Anwohner, Autofahrer, Stadt und Politik darin einig sind, dass eine Entlastung Not tut. Favorit ist eine Umgehungsstraße, die von der Bismarckstraße über die Marie-Schlei-Straße und den Kohnacker zur Neusser Straße/ L 380 führt. Das klingt einfach, aber reibungslos wird das nicht funktionieren, denn es gibt einige Hindernisse, die die Umsetzung erschweren. Das sind die drei größten Knackpunkte:

Finanzen Bislang war bei den Kosten für die Ortsumgehung von rund 3,5 Millionen Euro für den Straßenbau und etwa 1,2 Millionen Euro für die Entwässerung genannt. Darin sind jedoch Kosten für den Grunderwerb sowie mögliche Sonderkosten für Ausgleichsmaßnahmen und Anbindung an den Bestand noch nicht enthalten. Die Stadtverwaltung geht jedenfalls schon jetzt von höheren Gesamtkosten aus und stützt sich dabei auf Erfahrungen aus den Projekten wie Stürzelberger Straße oder Endausbau Nievenheim IV.

2017 Die Ingenieurgesellschaft BBW prüft fünf Modelle für eine Ortsumgehung. Am wirksamsten ist die Variante über Marie-Schlei-Straße und Kohnacker.

2008 Verkehrsplaner des Instituts IVV sehen den Verkehr in Nievenheim und Delrath als problematisch an. Die Rede ist von einer Ortsumgehung über Kohnacker zur Edisonstraße.

Erschwerend kommt hinzu, dass offenbar mit keinen Fördermitteln zu rechnen ist. Laut Straßen- und Wegegesetz NRW ist eine „Umgehungsstraße“ der Teil einer Landes- oder Kreisstraße, der der Beseitigung einer Ortsdurchfahrt dient. Da das Vorhaben also keine Umgehungsstraße in diesem Sinne darstellt, „ist eine Förderung unwahrscheinlich“, teilt die Verwaltung den Planungspolitikern mit. Somit müsste die Stadt sämtliche Kosten von am Ende wohl deutlich mehr als fünf Millionen Euro selbst bezahlen.