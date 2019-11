Verkehr in Dormagen : Neuer Kreisverkehr an der Haberlandstraße in der Diskussion

Neuer Kreisverkehr an der Haberlandstraße in der Diskussion

Dormagen Bei einem Ortstermin an der Ampel an der Robert-Koch-Straße beobachteten Verwaltung, Politik, Anwohner, Schulleitung und Eltern den Schulwegverkehr.

Kinder zu Fuß oder mit dem Rad auf dem Weg zur Schule, in Eile abbiegende Autofahrer, die plötzlich bremsen, und in zweiter Reihe parkende Eltern – alle Verkehrsteilnehmer wurden am Donnerstag an der Haberlandstraße unter die Lupe genommen. Zum dritten und vorerst letzten Ortstermin zum Thema Kreisverkehr trafen sich an der Ecke zur Robert-Koch-Straße um 7.45 Uhr einige Vertreter der Stadt, Politik, Schule, Eltern und Anwohner, um die Auswirkungen eines Kreisverkehrs an dieser Stelle zu diskutieren.