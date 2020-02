Verkehr in Dormagen : Lösungen für das Parken in Zons gesucht

Zons Ein Dauerbrenner-Thema in der Zonser Altstadt und den umliegenden Straßen sind die Parkplätze.

Allerdings war dazu eine Neuordnung der Parkflächen vorgesehen, die jedoch umstritten ist. „Dabei binden wir selbstverständlich die Schützen und Karnevalisten und andere Nutzer des Platzes ein“, bestätigte Bison auf Nachfrage bei der Versammlung in der Pfarrscheune. Ein Fachbüro sollte die Umgestaltung des Rheintor-Parkplatzes planen, um die notwendige Investitionshöhe zu ermitteln. Details sollten mit den Genehmigungsbehörden, auch mit dem Denkmalschutz, abgestimmt werden, bevor die Bürger informiert und der Stadtrat über die Umstrukturierung des Parkplatzes entscheidet.



Gesamtprüfung Nachdem sich aus Gründen des Naturschutzes, der Verkehrsbelastung und Optik Widerstand gegen neue Parkflächen rund um den Herrenweg geregt hatte und drei CDU-Mitglieder per Bürgerantrag einen Vorschlag für einen Besucher-Parkplatz an der Aldenhofenstraße gemacht hatten, prüft die Verwaltung nun die Parkplatz-Gesamtlage in Zons. Bürgermeister Erik Lierenfeld versprach im Stadtrat, dabei alle möglichen Alternativen aufzuzeigen.



Anwohner Um dem stark kritisierten Mangel an Parkplätzen in der Zonser Altstadt entgegenzuwirken, dürfen die Inhaber eines fahrzeuggebundenen Anwohnerausweises (drei Euro für zwei Jahre) und ihre Besucher mit Ausweis (vier Euro für zwei Jahre) ihre Fahrzeuge auf den von der SWD bewirtschafteten Parkplätzen an der Mühle, am Rheintor/Herrenweg und am Flügeldeich kostenlos abstellen.



Neues Kreisarchiv Seit 17. Sezember 2019 sind die oberirdischen Parkplätze am neuen Kreisarchiv mitten in der Altstadt wieder freigegeben. Im hinteren Bereich können jetzt rund 50 Nutzer während der Sanierung der Tiefgarage ihre Autos mit Sonderparkausweis auf dem Privat-Parkplatz der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) abstellen. Knapp 20 Parkplätze wurden hinter dem neuen Archiv mehr geschaffen, als dort vor dem Baubeginn offiziell zu finden waren. „Ich hoffe, dass dadurch der Parkdruck in Zons etwas abgemildert wird“, sagte SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz.