Verkehr in Dormagen : Einwendungen gegen A 57-Ausbau

Dormagen Straßen NRW prüft, ob Stellungnahmen zum Anschluss Delrath rechtens sind.

Die Aussichten, dass in Bälde eine sechsspurige A 57 an Dormagen vorbeiführt, stehen erst einmal schlecht – zumindest für die nächsten Jahre. Für den Streckenabschnitt zwischen dem Autobahndreieck Neuss-Süd und Dormagen ist ein Baubeginn frühestens 2022 erwartbar – im günstigsten Fall. Realistisch ist eher 2023/24. Der nachfolgende Abschnitt von Dormagen bis Köln-Nord wird noch deutlich später beginnen, wahrscheinlich erst in sieben, acht Jahren. Grund für den später als ursprünglich angenommenen Bau sind planerische und verfahrenstechnische Probleme. Das hat auch Folgen für den Lärmschutz in Horrem, weil die bogenförmige Einhausung der Fahrbahn in diesem Bereich auch erst deutlich später kommen wird.