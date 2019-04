Verkehr in Dormagen : B 9-Baustelle bleibt noch bis Ende Mai

Stau auf der Düsseldorfer und der Krefelder Straße wegen der Baustelle im Kreuzungsbereich ist ein tägliches Ärgernis. Foto: Carina Wernig

Dormagen Nach Angaben des Energieversorgers evd liegen die Arbeiten an den Strom- und Wasserleitung im Plan. Sie sollen bis Ende Mai, spätestens Anfang Juni abgeschlossen sein. Bis dahin wird es Beeinträchtigungen für den Verkehr geben.

Von Klaus D. Schumilas

Es ist das Ärgernis Nummer eins in der Stadt und die Dormagener müssen noch bis Ende Mai, Anfang Juni damit leben: die Wander-Dauer-Baustelle auf der Bundesstraße 9, die inzwischen den Kreuzungsbereich Horremer Straße/K 12/Aldenhovener Straße erreicht hat. Egal, in welchem Abschnitt die Baustelle bisher war sie zerrt an den Nerven von Auto- und Lastwagenfahrern. Einen Negativhöhepunkt gab es am Montag, als auch noch die Ampelanlage ausgefallen war und die Polizei den Verkehr regeln musste.

Immerhin gibt es die gute Nachricht, dass die Arbeiten an Strom- und Wasserleitungen entlang der B 9 jetzt ihren letzten Bauabschnitt erreicht haben. Bürgermeister Erik Lierenfeld wurde bei seinem zweiten Facebook-Online-Chat am Montag Abend auch auf dieses Thema angesprochen: „Es ärgert auch mich natürlich. Aber es ist eine wichtige Baustelle, wichtig für die Bürger, weil alle profitieren.“ Bezogen auf den Ampel-Ausfall meinte er: „Wenn es mal schlecht läuft, dann läuft es auch mal richtig schlecht.“ Die Signalschaltung war nach Angaben der Stadt in der Nacht von Sonntag auf Montag umgestellt worden. „Dabei ist es aber offenbar zu einem Fehler gekommen, sodass in eine Richtung Dauer-Rot gezeigt wurde“, erklärte Stadtsprecher Max Laufer. Später am Montag funktionierte die Ampel wieder, allerdings zunächst nicht verkehrsabhängig. „Die Fachfirma arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.“

info evd und Kreiswerke arbeiten parallel Beginn Im Sommer 2018 haben die Arbeiten an den Versorgungsleitungen entlang der Bundesstraße 9 begonnen. Arbeiten Im Bereich des Radweges verlegt die evd auf drei Kilometer Länge unterirdisch neue Stromkabel, dabei handelt es sich um 1-kv.- bzw 10-kv-Leitungen. Die Kreiswerke parallel neue Wasserleitungen.

Torsten Heil ist einer, der die Verhältnisse auf der B 9 so gut kennt wie kaum ein anderer. Der 48-Jährige ist Kraftfahrer und fährt mit einem 40 Tonnen schweren Lastwagen täglich die Strecke von der Spedition in St. Peter zu den Ford-Werken in Köln-Merkenich. „Vier Mal hin, vier Mal zurück, da bekomme ich schon gut mit, wie die Verkehrsverhältnisse sind.“ Am Montag waren sie ganz schlecht: „Ich habe am Vormittag eine Stunde für die Strecke von St. Peter bis zum Kreuzungsbereich der Baustelle benötigt.“

Aber auch ohne Ampelausfall ist es kein Vergnügen, auf dieser Strecke unterwegs zu sein: „30 bis 45 Minuten dauert es in der Regel für diese vergleichsweise kurze Strecke.“ Den täglichen Zeitverlust beziffert er auf rund anderthalb bis zwei Stunden. Das freut auch seinen Arbeitgeber nicht. Alternativen gibt es keine. „Wenn ich über die A 46 fahren würde, stände ich vor der Auffahrt in Neuss im Stau.“ Immerhin: Schafften es vor der Anpassung der Ampelphasen drei, vier Autos die Grünphase, sind es nach Beobachtung von Torsten Heil heute ein knappes Dutzend.