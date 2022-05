Verkehr in Stürzelberg : Anwohner klagt über Raser

Verkehr in Stürzelberg

Stürzelberg Auf der Schulstraße in Stürzelberg werde oft zu schnell gefahren. Seit einigen Wochen steht daher ein Blumenkübel auf der Straße am Ortsausgang Richtung Zons – eine Maßnahme der Stadt, um für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen.

„Das bringt bisher nichts“, sagt ein Anwohner der Schulstraße (Name der Red. bekannt). „Wir beobachten täglich, dass Autofahrer deutlich vor dem Ortsschild beschleunigen und mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Zons rasen oder umgekehrt.“ In den letzten Jahre habe die Verkehrsbelastung stark zugenommen.