Verkehr in Dormagen : Ärger über parkendes Auto

Das Auto parkt zwar nicht im Halteverbot, aber außerhalb der gekennzeichneten Parkzonen. Foto: Melanie van Schyndel

Stürzelberg In Stürzelberg steht oft ein Fahrzeug an ungünstiger Stelle. Ein Halteverbot besteht zwar nicht, aber Passanten ärgern sich. Was die Stadt tun will.