Nicht alle sind zufrieden Dormagens Händler ziehen gemischte Bilanz

Nach dem zweiten Adventswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag in der City von Dormagen ziehen die Händler eine gemischte Bilanz. „Es war in Ordnung“, sagt Aki Voulgaris, Inhaber der Boutique „La Marka“ an der Kölner Straße. Es sei weniger voll gewesen als an anderen verkaufsoffenen Sonntagen, sagt er. „Der Dezember ist immer etwas ruhiger, der Sonntag im Oktober war deutlich besser.“ Eine Steigerung zum Vorjahr könne er bislang nicht feststellen, die Kunden seien verhalten, wie er meint. „Für die jetzige Situation ist das aber in Ordnung, wir sind zufrieden.“